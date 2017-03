Der Chirurg Dr. Theo Yedlin erwacht inmitten einer Rebellion in Wayward Pines. Ohne jede Erklärung soll er als Arzt in diesem fremden Ort einspringen. Die "erste Generation" hat die Führung der Stadt übernommen, doch Ben und Kate kämpfen weiter für ein freies Leben, in dem sie selbst über ihr Schicksal entscheiden können. Dr. Yedlin begreift nicht, was um ihn herum geschieht und will zurück in seine Heimat. Jason, der neue Anführer der "ersten Generation", glaubt nach wie vor an die Visionen von Dr. Pilcher, dem Gründer von Wayward Pines. Zusammen mit Megan Fisher setzt er die Regeln von Wayward Pines mit aller Strenge durch, denn er will die Rebellen um jeden Preis finden und auslöschen. Dr. Yedlin benötigt er dringend für eine Notfalloperation, doch Jason weiß, dass Erwachsene das neue Zeitalter nur schwer begreifen können. So ist das Leben von Dr. Yedlin, kurz nachdem er aus dem Kälteschlaf aufgeweckt wurde, schon wieder in Gefahr. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. ZDFneo zeigt die zehn Folgen der zweiten Staffel "Wayward Pines" dienstags als Free-TV-Premiere.