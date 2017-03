Peter, Ende 60, hat sich schon lange in die Einsamkeit zurückgezogen. Eines Abends in einem leeren Restaurant begibt er sich mit der jungen Bedienung in die nächtliche Küche und schläft mit ihr. Es dauert einen Moment, bis Peter merkt, dass dies der Beginn einer Liebe ist. Isabel heißt sie, eine 32-jährige Studentin. Doch was wie eine bittersüße Romanze beginnt, erfährt einen tiefen Riss, als Peter eines Tages Isabels Eltern kennenlernt - ihre Mutter Katharina ist eben jene Frau, wegen der Peter vor mehr als drei Jahrzehnten zielstrebig in die Einsamkeit geflüchtet ist.