Sydney und Merle trösten sich angesichts des zwischen Leben und Tod schwebenden Gunter. Als Britta mit guten Nachrichten kommt, sind alle sehr erleichtert - außer Mielitzer, der Mühe hat, vor Sydney seine Schuldgefühle und seine hochgradige Nervosität zu verbergen: Sollte Gunter aufwachen, wird er aussagen, wer die Scheune angezündet hat. In Mielitzer blitzt ein tödlicher Gedanke auf - Das seltsame Verhalten seines Vaters und eine dunkle Vorahnung veranlassen Patrick, Mielitzer ins Krankenhaus zu folgen. Was hat er vor? Theo will sich bei Thomas als Praktikant andienen, weil er glaubt durch engere Verbindungen zum Rathaus neue Absatzmärkte für seine "Kimonade" zu gewinnen. Doch stellt die Londoner Zentrale Theo ein einwöchiges Ultimatum zur Absatzsteigerung - Mathis ist mit seinen Gedanken bei Gunter und kann sich nicht recht auf Portugal freuen. Zudem plagt Eliane der erneute Verdacht, Mathis empfinde für Sydney mehr, als er sich eingesteht. Bens und Sandras Versuch, ihre Lebensstile in Einklang zu bringen, geht bereits beim ersten Kochen schief.