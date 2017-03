Im Berliner Tierpark sorgen Chyenne, Haley und Dakota für Begeisterung. Die drei Wüstenbussard-Mädels werden von ihren Tierpflegern für die neue Flugshow trainiert. Täglich drehen sie für das Training ihre Runde über der Schlosswiese. Die Fluglehrer Manuel Sembritzki und seine Kollegin Janine Radke freuen sich über die Fortschritte. Im Elefantenhaus im Tierpark ist heute Waschtag und die grauen Riesen freuen sich schon auf die Planscherei. Während drinnen die Dickhäuter das kühle Nass genießen sind draußen auf der Außenanlage Tierpfleger Robert Pelessier und Azubi Toni Sarwasch auf Beschäftigungs-Mission unterwegs. Sie verbuddeln Äpfel, die die Elefanten suchen sollen Im Menschenaffenhaus des Zoos dürfen sich die Orang-Utans heute auf eine ganz besondere Überraschung freuen, die ihnen Azubi Anna-Lea Bensch gebastelt hat. Vor allem Mano, der Chef der Orang-Utan Gruppe, interessiert sich für die Überraschungskiste und darf natürlich als Erster ran. Ob Sohn Bulan und Partnerin Bini auch noch was von den Naschereien abbekommen? Außerdem in dieser Folge "Panda, Gorilla & Co.": Ablenkung für die Tayras, Rothandtamarine auf der Flucht und ein Ameisenbär zur Untermiete.