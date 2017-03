Die Legende des Zorro Heute | Super RTL | 22:05 - 00:45 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Zehn Jahre, nachdem Don Alejandro de la Vega (Antonio Banderas) erstmals Heldentaten als Zorro vollbrachte, soll Kalifornien Bundesstaat der USA werden. Ein Geheimbund will das verhindern. Also muss Zorro ran. Dem Eheleben mit Elena (heißblütig: Catherine Zeta-Jones) bekommt das nicht. Original-Titel: The Legend of Zorro Laufzeit: 160 Minuten Genre: Abenteuerfilm, USA 2005 Regie: Philip Ivey FSK: 12 Schauspieler: Don Alejandro de la Vega / Zorro Antonio Banderas Elena de la Vega Catherine Zeta Jones Graf Armand Rufus Sewell Jacob McGivens Nick Chinlund Frey Felipe Julio Oscar Mechoso Pike Shuler Hensley