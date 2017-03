All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:15 Uhr | Dokusoap Infos

Schock für Odarka: Ihre Tochter Tara muss mit Verdacht auf Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kölner Künstlerin ist mit den Nerven völlig am Ende und weicht ihrer kranken Tochter nicht mehr von der Seite. Omayra will sich mit Martin H. aussprechen, doch er erscheint wieder nicht zur verabredeten Zeit. Für Omayra hat sich die Angelegenheit damit komplett erledigt - oder vielleicht doch nicht? Martin H. knüpft stattdessen Kontakt zur sympathischen Blondine Simone. Die dreifache Mutter kümmert sich liebevoll um seine Tochter Stella und nicht nur das weckt sein Interesse. Marcus ist zwischen zwei Frauen hin- und hergerissen: Mit Ania unternimmt er einen romantischen Ausflug nach Tariffa. Er nutzt aber auch die Gelegenheit, die Luxemburgerin Sabrina näher kennenzulernen. Als der schüchterne Wolfgang Omayra beim Kauf eines neuen Bikinis begleitet, weiß er zunächst peinlich berührt gar nicht, wo er hinschauen soll. Doch beim gemeinsamen Strandbesuch ist der dreifache Vater hin und weg von Omayra. Jens und Daniela besichtigen gemeinsam einen Buddahtempel - ein ganz neues Erlebnis für die beiden Stimmungskanonen. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Dokusoap, D 2016