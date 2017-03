Reese und Finch schmuggeln sich auf die Hochzeit der Millionenerbin Phoebe Turner, weil sie fürchten, dass Phoebe oder ihr Mann, ein Pflichtverteidiger aus einfachen Verhältnissen, in Gefahr sind. Die Feier findet auf dem Anwesen von Phoebes Vater Kent Turner statt, der als erfolgreicher Pferdezüchter ein Vermögen gemacht hat, aber wegen seiner Methoden umstritten ist. Daher könnte auch er das Ziel sein oder hat Kent Einwände gegen seinen künftigen Schwiegersohn? Fast zu spät erkennt das Team, gegen wen sich die Bedrohung wirklich richtet. Greer testet indessen eine neue Methode, um Shaw zu manipulieren, und Fusco gerät in große Gefahr, weil er auf eigene Faust herausfinden will, was Finch und Reese ihm verheimlichen....