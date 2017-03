Walter Röhrl, der zweifache Rallye-Weltmeister und Porsche-Testfahrer, ist auch lange nach seiner aktiven Karriere noch einer der populärsten deutschen Motorsportler. 2012 erschien seine vollständig überarbeitete Autobiographe "Aufschrieb Evo 2". Walter Röhrl, der zweifache Rallye-Weltmeister und Porsche-Testfahrer, ist auch lange nach seiner aktiven Karriere noch einer der populärsten deutschen Motorsportler. 2012 erschien seine vollständig überarbeitete Autobiographe "Aufschrieb Evo 2". "Ich habe mich jedes Mal geschämt, wenn ich da nach vorne zur Siegerehrung musste. Deswegen bekam ich in meiner Laufbahn auch wirklich viele Probleme: Ich habe jede Gelegenheit genützt, eine Siegerehrung zu schwänzen. Das ist mir allerdings nicht als Schüchternheit ausgelegt worden, sondern als Größenwahn. Das heißt, wenn man nicht auf die Siegerehrung geht, ist das immer gefährlich für das eigene Renommee. Ich hatte da wirklich immer wieder größere Probleme in meiner Laufbahn. Ich bin z. B. nie bei einer Siegerehrung in Paris gewesen, nicht beim Europameistertitel und auch bei meinen beiden Weltmeistertiteln nicht. Ich bin dafür nie nach Paris gefahren, weil mir das einfach unangenehm war, weil ich so etwas nicht mochte. Aus dem Grund habe ich sogar mal eine Strafe von 10000 Dollar aufgebrummt bekommen: Ich war nicht bei der Siegerehrung gewesen. Aber dieses Geld habe nicht ich bezahlt, sondern die Firma, bei der ich angestellt war - denn ich selbst hätte diese Strafe niemals bezahlt. Ein bisschen ein Querulant war ich in dieser Beziehung also schon. Ich habe mich halt nie verbiegen lassen in meinem Leben, sondern bin immer gleich geblieben." Walter Röhrl