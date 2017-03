Die Simpsons Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Zeichentrickserie Infos

Wer hätte das gedacht? Ausgerechnet Moe bekommt einen Platz in der Jury der erfolgreichsten Castingshow des Landes. Allerdings sind Moes prominente Kollegen nicht sonderlich begeistert über seinen rasanten Aufstieg. Auch Homer und Marge leiden indes unter der Karriere des befreundeten Barkeepers. Original-Titel: The Simpsons Laufzeit: 30 Minuten Genre: Zeichentrickserie, USA 2010 Regie: Steven Dean Moore Folge: 23 FSK: 6 Schauspieler: Homer Simpson Dan Castellaneta Marge Simpson Julie Kavner Bart Simpson Nancy Cartwright Lisa Simpson Yeardley Smith Moe Szyslak / Various Hank Azaria Russi Taylor