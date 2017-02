Streif: One Hell of a Ride 25. Februar | ZDF info | 07:00 - 09:00 Uhr | Dokumentation Infos

Nicht ohne Grund ist die Streif zu einem Mythos geworden. Was Wimbledon für den Tennissport, Monte Carlo für die Formel 1 und der Ironman Hawaii für den Triathlon ist, das ist die Streif für den Skisport Schauplatz sportlicher Spitzenleistung, Festival für zehntausende Fans, eine Bühne für die Prominenz und Zeugnis logistischer Meisterleistung. Die Streif ist für die Rennfahrer die ultimative Herausforderung. "STREIF One Hell of a Ride" zeigt über ein Jahr hinweg die spektakulären und filigranen Arbeiten des Kitzbüheler Skiclubs (KSC). Der Dokumentarfilm begleitet fünf der weltbesten Skirennfahrer: Aksel Lund Svindal, Erik Guay, Max Franz, Yuri Danilochkin und Hannes Reichelt. Sie gewähren Einblick in die spezielle Mentalität, in die Spitzensportler immer tiefer eintauchen, je näher die Herausforderung rückt. In die Schilderung der persönlichen Schicksale ist die schillernde Vergangenheit der Hahnenkamm-Rennen eingebettet. Didier Cuche und Daron Rahlves, einst selbst erfolgreiche Skirennfahrer, blicken anhand von umfangreichem Archivmaterial zurück in die 1950er-Jahre, als Toni Sailer und das "Kitzbüheler Wunderteam" den Rennsport prägten. Franz Klammer und Hermann Maier, die beiden österreichischen Ski-Heroen, kommen ebenso zu Wort wie Hansi Hinterseer, letzter einheimischer Sieger am Hahnenkamm. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Dokumentation, A 2014 Regie: Gérald Salmina Schauspieler: Himself Aksel Lund Svindal Himself Erik Guay Himself Max Franz Himself Yuri Danilochkin Himself Hannes Reichelt Himself Marcel Hirscher