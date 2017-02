Snow White & the Huntsman Heute | RTL | 20:15 - 22:35 Uhr | Fantasyfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Mit der Geburt von Töchterchen Snow geht der sehnlichste Wunsch von Königin Eleanor in Erfüllung. Doch ihr ist kein langes Leben beschieden und der verwitwete König Magnus nimmt die schöne, aber arglistige Ravenna zur Frau. Die kann es nicht ertragen, dass die heranwachsende Snow ihre eigene Schönheit bald in den Schatten stellen wird, und zieht mit ihren Zauberkräften alle Register. Original-Titel: Snow White and the Huntsman Laufzeit: 140 Minuten Genre: Fantasyfilm, USA 2012 Regie: Rupert Sanders FSK: 12 Schauspieler: Snow White Kristen Stewart Huntsman Chris Hemsworth Königin Ravenna Charlize Theron William Sam Claflin Finn Sam Spruell Beith Ian McShane