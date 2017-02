Nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 bereitet sich Rio de Janeiro mit imposanten Stadien und weltweitem Marketing auf das nächste Großereignis vor: die Olympischen Spiele 2016. In Jacarezinho, einer von Rios zahlreichen Favelas, bekommt man von all dem Aufschwung und Gigantismus allerdings nicht viel mit. Hier sind Armut, Kriminalität und Jugendarbeitslosigkeit an der Tagesordnung. Genau an diesem Ort, im Volksmund "Faixa de Gaza" (Gazastreifen) genannt, betreibt Pedro Faria seinen Friseursalon. Pedro hat sich vorgenommen, etwas für die Menschen von Jacarezinho zu tun. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, Jugendliche mit krimineller Vergangenheit von der Straße zu holen und ihnen eine zweite Chance zu geben. Sie können bei ihm das Friseurhandwerk von der Pike auf erlernen, um sich dann in der Zukunft vielleicht einmal den Traum vom eigenen Salon zu erfüllen. Während auf der Straße vor dem Salon die sozialen Kämpfe um Polizeigewalt, Drogen und Prostitution weiter toben, hat Pedro Faria drinnen einen Schutzraum geschaffen: einen Ort der Hoffnung für die jungen Friseure und auch für die Kunden, die sich hier ihren Kummer von der Seele reden können, während sie einen typischen Jaca-Haarschnitt verpasst bekommen.