Der Gamma-Surfer: Ein Routinefall für Team Quantum: Nicht zum ersten Mal rast ein Asteroid auf die Erde zu. Doch gerade als Ray versucht, den Himmelskörper aus seiner Bahn zu schieben, taucht der berüchtigte Rex Gamma, bekannt als der "Gamma-Surfer" auf und jagt den riesigen Felsbrocken einfach in die Luft. Dadurch entsteht eine Staubwolke, die die Erde einhüllt und vom lebensspendenden Licht der Sonne abschneidet. Während Streber Lukas bereits mit dem Weltuntergang rechnet und Schultyrann Scott dazu überredet, sich Nahrungsmittelvorräte anzulegen, verfolgt Team Quantum den Gamma Surfer. Dieser erklärt sich bereit, die Erde vor der Aschewolke zu retten, wenn Ray mit ihm einen Wettkampf in drei Disziplinen austrägt: Asteroidengürtel-Motocross, Wurmloch-Bungeespringen und Gamma-Board-Surfen. Ray stimmt zu und setzt damit die Existenz der Erde aufs Spiel. Robbie ist entsetzt. Ray lässt sich von seiner Entscheidung nicht abhalten. Denn Rex Gamma ist ein alter Schulrivale des Superhelden, und er hat noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. Die Mond-Diebe: Die Schüler aus Robbies Klasse sind entsetzt: Kantinenköchin Olga hört auf und will sich neuen Aufgaben stellen. In einem unbeobachteten Moment unterbreitet sie Robbie, dass sie ein Schnellrestaurant auf dem Mond eröffnen will. Die Hilfe von Team Quantum kann sie dabei gut gebrauchen. Natürlich helfen die Mitglieder der kosmischen Eingreiftruppe ihrer alten Freundin gern, auch wenn sie als Küchenhilfe und Bedienung im neuen Restaurant nicht ganz die Arbeit verrichten, die sie sonst gewöhnt sind. Doch es dauert nicht lange, bis Team Quantum wieder als Superhelden aktiv werden: Professor Gehirnkopf und seine Mutter planen, riesige Triebwerke in den Mond einzubauen und ihn so in das größte Schurken-Raumschiff des Universums zu verwandeln. Als sie bemerken, dass ausgerechnet Olga auf ihrem zukünftigen Raumschiff ein Restaurant eröffnet, versuchen sie alles, um die Einweihung zu sabotieren.