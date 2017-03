Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) Schock für Lea: Sie wird im Internet als Nazi denunziert. Auf einer antifaschistischen Seite werden sogar ihre Adresse und ihr Arbeitsplatz veröffentlicht. Lea ist verzweifelt und noch ahnt sie nicht, woher die Betreiber des Portals ihre Daten haben ... Erleichterung bei Hans und Anna: Helga wird sie nicht anzeigen. Sie hatte herausgefunden, dass Hans und Anna Hanf anpflanzen und es an Parkinsonpatienten verkaufen. Helga knüpft ihr Schweigen jedoch an Bedingungen ... Jamal möchte eine Ausbildung zum Pflegefachhelfer machen. Damit könnte sich der Junge eine Zukunft in Deutschland aufbauen. Aber sein Vater Yussuf ist dagegen. Sein Sohn soll ein Handwerk lernen. Können Iris und Alex den störrischen Vater überzeugen?