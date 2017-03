Mit gemischten Gefühlen sehen alle dem Ärzteball entgegen, zu dem auch die Ärzte aus dem Johannes-Thal-Klinikum Erfurt erwartet werden. Sarah Marquardt wäre es ganz recht, wenn Roland gar nicht erst erscheinen würde und somit keine Chance bekäme, sich öffentlich über die Probleme in der Sachsenklinik zu äußern. Doch Roland denkt gar nicht daran. Er lässt sich von Dr. Lea Peters erneut eine Spritze gegen seine Schmerzen geben und verspricht seiner Frau Pia einen flotten Tanzabend. Pia glaubt, dass ihre Physiotherapie anschlägt und freut sich, dass es Roland besser geht. Doch der Ball nimmt für sie beide ein jähes Ende. Pia wird klar, dass Roland sie die ganze Zeit hintergangen hat. Dr. Matteo Moreau vom Johannes-Thal-Klinikum nutzt den Aufenthalt in Leipzig für eine Stippvisite in der Sachsenklinik. Da der Handchirurg keine große Lust auf den Ärzteball hat, kommt ihm ein Patient in der Sachsenklinik gerade recht: Hans Möller hat sich mit einer Kreissäge den Daumen abgesägt. Und der wurde versehentlich von seinem Hund gefressen.