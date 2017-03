Faxe rettet einem Wal das Leben und freundet sich mit ihm an. Diese Freundschaft leistet gute Dienste, als der schreckliche Sven auftaucht und das Drachenboot der Wikinger ausrauben möchte. Als Faxe alle seine Kräfte einsetzt, einen kleinen, gestrandeten Wal wieder zurück ins Meer zu befördern, hat er einen neuen Freund gewonnen. Der Wal ist anhänglich, und auch Faxe kann gar nicht genug davon bekommen, den Kleinen anzulocken und ihn zu verleiten, immer wieder gegen die Bordwände des Drachenbootes zu donnern. Das nervt die Besatzung. Doch Faxes Spiel findet sein Ende erst, als sein Freund mit einer Gruppe anderer Wale abtaucht und gleichzeitig der schreckliche Sven vor den Wikingern auftaucht. Wieder einmal glaubt Sven, bei seinen Erzfeinden leichte Beute zu finden. Und tatsächlich scheinen sein Boot und seine bis an die Zähne bewaffnete Mannschaft so mächtig und unbesiegbar, dass Halvar und seine Männer vernünftiger Weise nicht das machen sollten, was sie gerade auf Anweisung Wickies tun. Als wären sie von allen guten Geistern verlassen, fahren sie nämlich schnurstracks auf Svens Piratenschiff zu! Doch keine Angst, Wickie hat den Durchblick nicht verloren. Er rechnet bei seiner tollkühnen Aktion fest mit der Hilfe von Faxe und dessen neuem Freund, dem Wal.