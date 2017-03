Karen Webb berichtet von der glamourösen Galaparty der GOLDENEN KAMERA in Hamburg und spricht mit den glücklichen Gewinnern des Abends. Gemeinsam mit prominenten Gästen blickt Karen Webb auf die Höhepunkte der Verleihung zurück. Was waren die modischen Hingucker und Ausrutscher der Stars, und wer freute sich am schönsten? Große Emotionen und Überraschungen sind garantiert.