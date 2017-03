Das möchte Willi gerne wissen und besucht deshalb die Münchnerin Manuela mit ihrer Familie. Als Kind konnte Manuela noch ein bisschen sehen, seit 22 Jahren aber ist sie vollkommen blind. Behindert fühlt sich Manuela deshalb nicht. Bis auf Auto fahren kann sie eigentlich alles, was jeder Sehende auch kann. Ein paar technische Geräte und ein gut geschulter Hör-, Geruchs- und Tastsinn helfen ihr dabei. Im Selbstversuch mit Augenbinde macht Willi die Erfahrung, wie es sich anfühlt, blind zu sein. Dabei wird er von der Mobilitätstrainerin Gerda unterstützt. Gerda bringt blinden Menschen bei, sich selbstständig auf der Straße oder im Einkaufszentrum zurecht zu finden. Um möglichst sicher und schnell zu einem bestimmen Ort zu kommen, haben viele blinde Menschen einen speziell ausgebildeten Hund. Wie die Ausbildung funktioniert und was ein Blindenführhund können muss, erfährt Willi von der Hunde-Trainerin Rosa in Olching. Augenärztin Simone wiederum erklärt dem Reporter, wie ein gesundes Auge aufgebaut ist und wie das Sehen funktioniert. Oft können Medikamente und Operationen eine drohende Blindheit verhindern. Dennoch leben ungefähr 155.000 Menschen in Deutschland ohne Augenlicht. Von Michael, der von Geburt an blind ist, erfährt Willi, dass Blinde auch Leistungssport treiben können. Michael selbst spielt Torball. Klimpernde Metallteile im Ball verraten den Spielern, wo der Ball ist. Gar nicht so leicht, bemerkt Willi. Und auch sportlich geht es ordentlich zur Sache. Wie Sehende einem blinden Menschen helfen können? Den Blinden ansprechen, Hilfe anbieten, ihn oder sie einhaken lassen und zum gewünschten Ziel führen.