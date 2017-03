Hanna Forster wartet noch immer sehnlich auf die Rückkehr ihres Mannes Karl, der sich seit sieben Jahren in russischer Gefangenschaft befindet. Nachdem er als Soldat eingezogen wurde, war sie gezwungen, Familie und Schreinerei aus eigener Kraft durch die Kriegs- und Nachkriegszeiten zu bringen. Inzwischen arbeitet sie gerne in der Werkstatt und kommt in dieser Männerdomäne sehr gut zurecht. Als Karl endlich wieder zurückkehrt, ist Hanna überglücklich, doch das Glück währt nicht lange. Schwer verletzt und traumatisiert, fällt es Karl nicht leicht, sich wieder an das Alltags- und Familienleben zu gewöhnen und schon gar nicht daran, dass Hanna sich nicht in die alte Rolle der Hausfrau und Mutter zurückdrängen lassen will. Hanna fühlt sich eingeengt, missverstanden und bevormundet - und auch Karl kann nicht da anknüpfen, wo er vor vielen Jahren aufgehört hat. Um den Bankrott der Schreinerei zu verhindern, trifft Hanna eine folgenschwere Entscheidung. Christine Neubauer zeigt mit emotionaler Kraft den Kampf um Emanzipation und Anerkennung einer Frau im Nachkriegsdeutschland.