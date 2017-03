Aufgrund des niederschlagreichen Klimas ist Guyana eine der artenreichsten Regionen der Erde. Das Land im Norden Südamerikas ist die Heimat exotischer Kreaturen, die in einem fein aufeinander abgestimmten Miteinander in den Tropenwäldern leben. Der Herrscher über diesen Dschungel ist der Jaguar. Es gibt viele Überraschungen in dieser grünen Welt, in der stets reges Treiben herrscht.