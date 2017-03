Am Strand von Moliets läuft heute ein Wettbewerb der ganz besonderen Art. Statt um Technik und Geschick geht es einzig und allein um den Spaß an der Sache. Schiedsrichter Fritzi und Max bewerten alles, was sonst nebensächlich ist. Britta beweist besondere "Ausdrucksstärke". Am Nachmittag geht's für Ole, Glenn, Charly und Iman auf den Golfplatz. Hier dreht sich zwar eigentlich alles um Schläger und Ball, doch so ein Golfcar bringt doch den meisten Spaß.