Früher waren Karla und Katrine die besten Freundinnen. Seit einiger Zeit aber ist Katrine so komisch, hat nur noch Jungs und SMS-Schreiben im Kopf. Einen letzten Versuch will Karla starten und lädt Katrine ein, so wie früher die Ferien mit ihrer Familie im Sommerhaus zu verbringen. Kurz vor der Abfahrt kommt Katrine tatsächlich. Überglücklich macht Karla alles, was Katrine will. Das nervt Katrine erst richtig und sie findet die Ferien hier äußerst langweilig. Doch dann treffen die beiden Mädchen Jonas, einen Jungen aus dem Dorf, den gleichaltrigen Jonas, in den sich Karla sofort verliebt.