William überredet Gerti, eine Seelenreise mit ihm zu machen. Als William Clara später von seiner Vision, dass Adrian und sie sich geküsst hätten, erzählt, gesteht Clara William ihren tatsächlichen Kuss mit Adrian. William lässt sich davon überzeugen, dass Adrian nicht ganz bei Sinnen war und der Kuss daher nicht von Bedeutung gewesen ist - Als Beatrice ihre Liebe zu Friedrich beteuert, lässt der sie abblitzen und gesteht Charlotte, dass sie die einzige Frau ist, mit der er je glücklich war. Während sich Charlotte von Friedrich distanziert, plant Beatrice einen neuen Liebesbeweis und will Friedrich zu einer Titel-Story in einem Hoteliers-Magazin verhelfen. Werner ärgert sich darüber, dass nicht er im Fokus der Geschichte stehen wird und beschließt, Friedrich Schlafmittel in den Kaffee zu mischen. Als dieser ihn jedoch erwischt, muss er den Kaffee selbst trinken. Währenddessen erntet Beatrice die Früchte ihres Engagements und schafft es, Friedrich zu verführen. Sie wähnt sich auf dem richtigen Weg und führt während des Shootings eine Situation herbei, in der Friedrich sich mit einer Inhaberin des Fürstenhofs ablichten lassen soll - doch zu ihrer Enttäuschung bittet Friedrich nicht Beatrice mit auf das Foto. Nils und Natascha wollen Werner ausreden, den vermeintlichen One-Night-Stand auszuplaudern. Während Michael sich mit Natascha versöhnen möchte, rät David Nils, nochmal mit Werner zu reden. Als Werner beim Gespräch mit Nils einschläft, glaubt dieser, dass Werner das Thema egal sei und gibt vor Natascha Entwarnung. Doch Natascha möchte die Affäre mit Nils beenden.