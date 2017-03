Für Hilde Reimer geht ein Traum in Erfüllung, als ihre drei Töchter mit Sack und Pack, den drei Babys und ihren Lebenspartnern zu ihr in die Familienvilla aufs Land ziehen: Susanne mit ihrem Freund Robert, Anja mit ihrer Freundin Karin und Regina mit ihrer großen Liebe Frank. Die drei Kleinfamilien bringen gewaltig Leben in die Villa. Nur eines bereitet der fürsorglichen Hilde Kopfschmerzen: Alle drei Töchter leben mit ihren Partnern in "wilder Ehe" zusammen. Wenn sie doch nur verheiratet wären! Leider stößt sie mit ihren Vorträgen über die Vorzüge einer geregelten Ehe nur auf Spott und taube Ohren. Da taucht völlig überraschend der alte Onkel Volker zu Besuch auf. Als Pfarrer führt er seit Jahrzehnten eine Ordensmission in Afrika. Völlig entsetzt über das "sündige" Lotterleben von Susanne, Anja und Regina stellt er die jungen Damen vor ein Ultimatum: Entweder es wird binnen drei Wochen geheiratet oder er überschreibt seinen Besitzanteil an der Villa der Kirche - und dann wäre es endgültig aus mit dem fröhlichen WG-Dasein. Notgedrungen stürzen sich die Reimer-Töchter in die Hochzeitsvorbereitungen, sehr zur Freude von Mutter Hilde. Was die Bräute in spe nicht ahnen: Bei "Onkel Volker" handelt es sich in Wahrheit um Hildes späte Liebe, den Hobbyschauspieler Theo! Doch während Hilde voller Begeisterung die Feierlichkeiten plant, beginnen ihre Töchter, unter dem Druck der nahenden Eheschließung ihre Beziehungen noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Und dabei kommt es zu manchen Turbulenzen, Eifersüchteleien und Beziehungskrisen - schließlich wollen die Schwestern zu Hildes großem Entsetzen sogar ihre Hochzeiten komplett absagen! Wo sie doch alles so clever eingefädelt hatte! Zwar versöhnen sich die drei Paare gerade noch rechtzeitig wieder - aber als der große Tag endlich da ist, kommt doch alles ganz anders als geplant ...