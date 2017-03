Jagd auf Roter Oktober Heute | Kabel eins | 20:15 - 23:00 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Das sowjetische Atom-U-Boot „Roter Oktober“ steuert auf die US-Küste zu. Weder die Sowjets noch die Amerikaner wissen, was Kapitän Ramius (Sean Connery) vorhat. CIA-Mann Ryan (Alec Baldwin) hat allerdings eine Theorie. Original-Titel: The Hunt for Red October Laufzeit: 165 Minuten Genre: Thriller, USA 1990 Regie: John McTiernan FSK: 12 Schauspieler: Marko Ramius Sean Connery Jack Ryan Alec Baldwin Bart Mancuso Scott Glenn Vasili Borodin Sam Neill Admiral Greer James Earl Jones Botschafter Andrei Lysenko Joss Ackland Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets