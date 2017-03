Jagdfieber 2 Heute | Super RTL | 20:15 - 21:45 Uhr | 3D-Animationsfilm Infos

Mehr Termine Inhalt Der Hirsch Elliot und die Hirschkuh Giselle wollen sich das Jawort geben. Obwohl: Elliot ist sich nicht ganz sicher, ob er wirklich schon bereit ist. Das Junggesellenleben mit Kumpel Boog hat auch seine Vorzüge. Angesichts dieser Zweifel kommt Elliot die Entführung des ausgewilderten Dackels Mr. Weenie gerade recht. Dankbar erklärt er sich zu einer heldenhaften Rettungsaktion bereit. Original-Titel: Open Season 2 - This time it's pets against wilds. Wiener takes all! Laufzeit: 90 Minuten Genre: 3D-Animationsfilm, USA 2008 Regie: Cody Cameron, Matthew O'Callaghan FSK: 6 Schauspieler: Steve Schirripa Georgia Engel Cody Cameron Crispin Glover Voix de Giselle Jane Krakowski Olivia Hack Weitere Empfehlungen