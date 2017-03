"Das ist doch mal eine Botschaft: Alkohol kann Leben retten! Zumindest in diesem Creature Feature von Jon Wright, wenn eine Gruppe Iren sich mit ihrem Blutalkoholspiegel gegen außerirdische Tentakelmonster erwehren. Das Resultat hat, wie zu erwarten war, keine wirkliche Handlung, dafür aber jede Menge charmanter Figuren und ordentlich Klamauk." (moviemaze.de)Hintergrund: Die Idee entstand bei einer Rucksackreise durch die Welt: Der Autor Kevin Lehane wurde von einem Moskito gebissen und bekam die Legende erzählt, dass Marmite-Essen (das ist eine Vitamin B-reiche, dunkle Hefepaste) Mückenstichen vorbeugt. Er fragte sich, ob Moskitos nicht auch vom Blut Betrunkener einen Kater bekommen. Dieser Gedanke begleitete ihn bis zu seiner Heimkehr und führte zum Drehbuch von "Grabbers". Nach dem Motto: 'Betrinke dich, um zu überleben!' Bevor Regisseur Jon Wright mit den Hauptdarstellern Richard Coyle und Ruth Bradley am Film zu arbeiten begann, nahm er sie mit, machte sie betrunken und filmte sie dabei. Ruth Bradley entdeckte so einige Eigenarten an sich, die sie dann in ihrer Rolle einsetzte. Die Dreharbeiten fanden 2012 im härtesten Winter in Irland seit über hundert Jahren statt. Ungewöhnliche Blizzards, Stürme und Minusgrade machten den Dreh recht schwierig.Starinfo Ruth Bradley: Ruth Bradley, geboren in der irischen Hauptstadt Dublin, wuchs in Neufundland, Kanada, auf und kehrte mit fünf Jahren in ihr Heimatland zurück. Mit 18 Jahren begann sie am Trinity College Dublin Schauspiel und Sprachen zu studieren. Doch schon nach drei Wochen stieg sie wieder aus: Das Studentenleben war nichts für sie. Lieber ging sie nach London und nahm Vollzeit-Schauspielunterricht. Bekannt wurde sie mit Filmen wie "Grabbers" (2012), 'Flyboys - Helden der Lüfte' (2006) und "I Am You - Mörderische Sehnsucht" (2009). Sie ist die Tochter der Schauspielerin und IFTA-Gewinnerin Charlotte Bradley. Ihre Schwester ist Schauspielerin Roisin Murphy, die ebenfalls 2013 einen IFTA-Award für "What Richard did" bekam. Ruth Bradley selbst gewann 2007 den IFTA Award für die beste Nebenrolle für ihre Leistung in 'Stardust'. Den Best Actress Award beim Milan International Film Festival bekam sie 2010 für ihre Rolle in "In Her Skin" (2010).