The Guard - Ein Ire sieht schwarz Heute | ONE | 22:00 - 23:30 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Ein irisches Dorf. Der hiesige Polizist Gerry Boyle (Brendan Gleeson), ein korrupter Zyniker, und der geradlinige FBI-Agent Wendell Everett (Don Cheadle) klären den Mord an einem Drogengangster. Sie rumpeln kräftig aneinander. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimikomödie, IRL, USA, GB 2011 Regie: John Michael McDonagh FSK: 12 Schauspieler: Sergeant Gerry Boyle Brendan Gleeson FBI Agent Wendell Everett Don Cheadle Young Man in Car Paraic Nialand Francis Sheehy Liam Cunningham Young Man in Car John Patrick Beirne Liam O'Leary David Wilmot