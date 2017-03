Bei einem Radrennen wird der Fahrer Franco von einem Wagen brutal und mit voller Absicht überfahren: ein klarer Mord. Semir und Ben, die sich ebenso wie ihre neue Kollegin Jenny ­Dorn unter den Zuschauern befinden, versuchen, den Mörder an der Flucht zu hindern - vergeblich. Im Zuge ihrer Ermittlungen wird klar, dass auch Jennys Bruder Patrick, der Star der Radsportler, offenbar in die Sache verwickelt ist. Die Autobahn-Cops entdecken, dass hinter dem Mord ein völlig neues Dopingmittel steht: kurz vor der WM ein Millionengeschäft. Und dafür nehmen die skrupellosen Hintermänner auch weitere Morde in ­Kauf...