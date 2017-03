Kommissarin Louise Boni - Jäger in der Nacht Heute | WDR | 20:15 - 21:45 Uhr | Krimi Infos

Mehr Termine Inhalt Eine Studentin und der 15-jährige Eddie verschwinden in Aachen. Louise findet heraus, dass Eddie zufällig auf die offenbar entführte Nadine gestoßen ist. Wenig später wird Eddies Leiche entdeckt. Original-Titel: Begierde - Jäger in der Nacht Laufzeit: 90 Minuten Genre: Krimi, D 2016 Regie: Brigitte Maria Bertele Schauspieler: Louise Bonì Melika Foroutan Rolf Bermann Anian Zollner Claus Rohmüller Rainer Bock Georg Holzner Juergen Maurer Rainer Lederle Frank Seppeler Hans Meirich Godehard Giese