Stephan (28) sucht seine Mutter Gertraud (58) in Deutschland: Jahrelang wächst Stephan wohl behütet in seinem Elternhaus auf. Dann eines Tages der Schock: Der Junge findet zufällig Unterlagen, auf denen Informationen über eine Adoption verzeichnet sind. Fortan fragt sich Stephan, wer er ist, wo seine Wurzeln sind und vor allem, unter welchen Umständen er adoptiert wurde. Denn Stephan wohnt in der ehemaligen DDR und der Gedanke an eine Zwangsadoption liegt nahe. Es beginnt ein Spießrutenlauf zu verschiedenen Ämtern, ohne dass Stephan Antworten auf seine Fragen bekommt. In der Hoffnung, endlich mehr über seine Vergangenheit zu erfahren, wendet er sich an Sandra und die Sendung 'Vermisst'. Tanja (47) sucht ihren Vater Francesco (70) in Italien: Tanja wird 1969 in Mittelfranken als Tochter der ledigen, 17-jährigen Betti und dem italienischen Gastarbeiter Francesco geboren. In dem kleinen Dorf, in dem Tanjas Familie lebt, ist das ein handfester Skandal. Doch auch eine Hochzeit mit dem Südländer hätte für Aufruhr gesorgt. So kommt es, dass Tanja ihren leiblichen Vater niemals kennenlernen darf. Stattdessen wird er totgeschwiegen und keine einzige Frage beantwortet. Später heiratet ihre Mutter einen anderen Mann, aber Tanja bleibt größtenteils bei ihren Großeltern auf dem Dorf. Dort ist die kleine Halbitalienerin häufig Anfeindungen vor allem von der älteren, konservativen Bevölkerung ausgesetzt. Umso mehr steigt ihr Wunsch, endlich ihren Vater kennen zu lernen. Denn statt sich für ihre Herkunft zu schämen, entwickelt sie einen großen Stolz auf ihre italienischen Wurzeln und sehnt sich nach dem Menschen, der so ist wie sie. Gleichzeitig bleibt die Angst, dass ihr Vater sie vielleicht nicht sehen möchte. Als schließlich alle eigenen Versuche, Francesco ausfindig zu machen, fehlschlagen, setzt die heute 47-Jährige alle Hoffnung in Sandra Eckardt, die in Mailand mit ihrer Suche beginnt.