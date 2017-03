Lisa und Silvia Kocabiyikyan, 32 und 39, sind in Widnau SG aufgewachsen. Ihre Wurzeln haben die beiden aber im Kaukasusgebiet. Für Lisa und Silvia geht es zum ersten Mal in ihr Heimatland. Es ist eine schwierige Reise in ein armes Land, das erst vor 25 Jahren die erneute Unabhängigkeit erlangte und wirtschaftlich schlecht dasteht. 2011 nannte das "Forbes Magazine" Armenien die zweitaussichtsloseste Volkswirtschaft der Welt - nach Madagaskar. Die beiden Schwestern besuchen das bekannteste Kloster im Land und müssen zusehen, wie zu ihren Ehren ein Schaf geschlachtet wird. Mit dem Essen haben die beiden eben immer wieder so ihre Mühe. Beide nehmen kaum Fleisch zu sich - und das in einem Land, das vor allem von der Landwirtschaft lebt. Höhepunkt der Reise ist der Besuch des Genozid-Denkmals in der Hauptstadt Jerewan. Hier finden Lisa und Silvia dann auch den Beweis dafür, dass sie Armenierinnen sind.