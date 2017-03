Blaues Meer, weisse Strände, grüne Wälder - Sri Lanka gilt als "Perle des Indischen Ozeans". Und an der Küsten tummelt sich eine reiche Tierwelt: Meeresschildkröten kehren nach jahrelanger Odyssee durch die Ozeane genau an jene Strände zurück, wo sie einst das Licht der Welt erblickten - nur um hier selbst für Nachwuchs zu sorgen. Hier gibt es die einzige ortsfeste Population von Blauwalen weltweit. Normalerweise ziehen die Riesen durch die Weiten der Weltmeere - nur die Blauwale von Sri Lanka bleiben ihrem angestammten Revier treu. In den Mangrovensümpfen im Hinterland der Küste lebt ein Fisch, der seine Beute auf ganz besondere Weise ins Visier nimmt. Wenn sich Insekten auf Ästen oder Steinen in erreichbarer Nähe aufhalten, feuert der Schützenfisch einen starken Wasserstrahl ab - dabei bezieht er instinktiv die Lichtbrechung an der Wasseroberfläche mit ein. Die derart "abgeschossene" Beute landet im Wasser und wird umgehend verschlungen. Die fischreichen Gewässer um Sri Lanka locken Fischer in ihren Booten auf das Meer hinaus - wo sie oft Hilfe von unerwarteter Seite bekommen. Riesige Schulen mit Hunderten von Delfinen jagen nach Beute - und verraten den Fischern auf diese Weise, wo sich grössere Fischschwärme aufhalten.