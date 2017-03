Viele Expertinnen und Experten aus Ökonomie und Politik sind der Meinung, dass der Umbau der Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit auf Wirtschaftswachstum gehen muss. Auf einem Wirtschaftswachstum, das auf ökologischer Modernisierung fußt, also auf der Annahme, dass neue umweltfreundliche Technologien ressourcenschonender produzieren können, der CO2-Fussabdruck dabei kleiner wird und die Produktivität aber dennoch zunimmt. Effizienz und Energiewende sollen einen "Green New Deal" möglich machen. Der Pongauer Unternehmer Erwin Thoma, der seit langem als der Holzbau-Papst in Österreich gilt, wählt eine besondere Annäherung, um Ökologie und Ökonomie zusammenzuführen, die ihm persönlich naheliegt. Er empfiehlt einen systemischen Vergleich anzustellen und das Wachstum des Waldes, ja des einzelnen Baumes, mit jenem des kapitalistischen Wirtschaftssystems zu vergleichen. "Die Bäume wachsen nicht in den Himmel", sagt Erwin Thoma. "Wenn die optimale Wuchshöhe erreicht ist, wird das Wachstum beendet und es setzt eine Kräftigung der Substanz und eine Art Kooperation der Bäume untereinander ein, um das Ökosystem Wald bestmöglich zu stabilisieren." Ausgehend von diesem Vergleich werden Michael Kerbler und Erwin Thoma über die Frage debattieren "Was können wir für die ökologische Modernisierung der Gesellschaft vom Wald lernen?"