Tobias Moretti in Xaver Schwarzenbergers Geschichtsepos um den Tiroler Freiheitskämpfer Andreas Hofer: 1805 siegt Napoleon in der Schlacht von Austerlitz über die russischen und österreichischen Truppen. Tirol musste an Napoleon abgetreten werden. Hofer und Haspinger fahren nach Wien zu Erzherzog Johann um ihn zu bitten, dass er sich für Tirol einsetzt, wo alle Privilegien und alten Rechte außer Kraft gesetzt wurden. Erzherzog Johann verspricht Unterstützung. Dadurch ermutigt und angetrieben vom fundamentalistischen Kapuzinerpater Haspinger, der mit aller Gewalt gegen den Feind vorgehen will, stürzt sich der friedliebende Andreas Hofer in ein gewagtes Abenteuer: Krieg gegen Napoleon. Mit: Tobias Moretti (Andreas Hofer), Franz Xaver Kroetz (Joachim Haspinger), Martina Gedeck (Mariandl Jäger), Gregor Bloéb (Franz Raffl), Peter Mitterrutzner (Simon Zoderer), Manfred Lukas-Luderer (Schmied Josef Öttl), Guntram Brattia (Kajetan Sweth), Felix Dillenberger (Hans Hofer), Lukas Zolgan (Jakob Jäger), Julia Stemberger (Anna Hofer), Heio von Stetten (Oberst Karl Philipp von Wrede), Pepi Pittl (1. Schütze), Dorothee Hartinger (Lisa Schumacher), Toni Böhm (Kasimir Schumacher), Mara Menghini (Trudl Hofer), Josephine Bloéb (Moidele Hofer), Günther Maria Halmer (Georg August Freiherr von Kinkel), Nadine Lenzhofer (Nanndl), Eva Pitschedell (Rosl), Rainer Egger (Stroblwirt), Mathias Gnädinger (Marschall Lefèbvre), Elmar Drexel (2. Schütze), Christian Lerch (Oberleutnant), Katharina Welser (Frau Schumacher), Sophie Wendt (Julie Raffl), Max von Thun (Kronprinz Ludwig von Bayern), Christian Futterknecht (Kaiser Franz I.), Karl Markovics (Erzherzog Karl), Ottfried Fischer (König Maximilian I.). Deutschland/Österreich, Historienfilm, 2002