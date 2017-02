Gäste: Andrea Sawatzki, Martin Brambach, Axel Milber, Gitte Haenning, Claudia Pechstein, Stefan Effenberg, Sandra Völker, Esther Schweins, Maren Kroymann, Michael Kessler u.a. Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren im ARD-Vorabendprogramm zeigt Das Erste "Gefragt - Gejagt" erstmalig am Samstagabend. Am 4. März um 20:15 Uhr stellen sich 16 prominente Kandidaten dem 180-minütigen Quiz-Marathon. Mit dabei sind im Team "Schauspiel" Grimme-Preisträgerin Andrea Sawatzki, der Gewinner des Bayerischen Fernsehpreises Martin Brambach und der Goldene-Kamera-Preisträger Axel Milberg. Für das Team "Musik" tritt die mehrfach ausgezeichnete Jazz- und Popikone Gitte Haenning an. Das Team "Sport" wird vertreten von der mehrfachen Olympiasiegerin und Sportlerin des Jahres Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, dem Weltpokalsieger und mehrfachen Deutschen Fußballmeister Stefan Effenberg und der ehemaligen Schwimmweltrekordhalterin und Olympiamedaillengewinnerin Sandra Völker. Im Team "Comedy" spielen u. a. Bambi-Preisträgerin Esther Schweins, Prix-Pantheon-Satirepreisträgerin und erfolgreiche Schauspielerin Maren Kroymann und der mit dem Comedy- und Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnete Michael Kessler. Diese und weitere prominente Kandidaten spielen in vier vom Erfolg verwöhnten Teams. Gemeinsam wollen sie mit ihren Antworten die "Jäger" schlagen und Geld für den guten Zweck erspielen. Können sie diese gewaltige Aufgabe lösen? Ihre Gegner sind die Quizelite Deutschlands: Der "Besserwisser" Sebastian Klussmann gehört weltweit zu den fünf besten Quizzern unter 30 Jahren. Der "Bibliothekar" Klaus Otto Nagorsnik ist Quizmeister im Doppel und mehrfacher Gewinner des Deutschland-Cups des Deutschen Quizvereins. Der "Gigant" Holger Waldenberger wurde 2012 Quizeuropameister und wurde Fünfter bei der Quizweltmeisterschaft 2015. Das Jägerquartett wird komplettiert durch den "Quizgott" Sebastian Jacoby, der seit Jahren konstant unter den Top 10 der deutschen Quizszene ist. Dieser Quiz-Marathon ist nicht nur für die 16 prominenten Kandidaten und die vier Jäger eine Herausforderung, sondern auch für Moderator Alexander Bommes. Er wird seinen Gästen und den Jägern mehr als 500 Fragen präsentieren - ein Fragenmarathon, den es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab. "Gefragt-Gejagt", die Schnellsten, die Schlausten, am 4. März um 20.15 Uhr im Ersten.