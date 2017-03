Carolyn und Roger Perron ziehen mit ihren fünf Mädchen in ein altes Farmhaus in Rhode Island. Als sie einen verborgenen Kellerraum entdecken, ist es mit der Ruhe schnell vorbei. Unerklärliche Vorfälle erschrecken die Perrons und steigern sich zu regelrechtem Terror: Erst fallen Bilder von den Wänden, dann wackeln sogar die Betten. Am Ende ihrer Kräfte, bittet Carolyn die Parapsychologen Ed und Lorraine Warren um Hilfe. Der Fall bringt auch die erfahrenen Geisterjäger bald an ihre Grenzen. (SV1)