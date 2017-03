Woher weißt du, dass es Liebe ist? Heute | Pro7 | 15:35 - 18:00 Uhr | Liebeskomödie Infos

Sportskanone Lisa versteht die Welt nicht mehr, als ihr Trainer sie aus dem Kader der Softballmannschaft aussortiert. Zur Ablenkung stürzt sie sich in ein Blind Date mit George, doch in ihrer Verwirrung lässt sie ihn stehen, um mit Weiberheld Matty zusammenzuziehen. Es dauert eine Weile, bis Lisa ihre Gefühle für die beiden sortiert hat. Original-Titel: How do you know Laufzeit: 145 Minuten Genre: Liebeskomödie, USA 2010 Regie: James L. Brooks Schauspieler: Lisa Reese Witherspoon George Paul Rudd Matty Owen Wilson Charles Jack Nicholson Annie Kathryn Hahn Ron Mark Linn-Baker