Da es sich abzeichnet, dass Sheldon und Amy dauerhaft in Pennys ehemaliger Wohnung bleiben, wollen er und Leonard die gemeinsamen Sachen aus ihrer Wohnung aufteilen. Doch darüber geraten die beiden in einen heftigen Streit, den erst ein neuer Mitbewohner schlichten kann. Stuart schafft es, dass er bei Howard und Bernadette unterkommen kann, da er aus seiner Wohnung geflogen ist. Um das gutzumachen, versucht er den beiden so viel wie möglich abzunehmen - wie Raj auch.