Für Franziska Taffelt käme eine Kreuzfahrt nie in Frage. Zu sehr Massenveranstaltung und zu durchgeplant. Dabei ist die junge Fotografin aus Berlin durchaus abenteuerlustig und gerne unterwegs auf Reisen. Sie träumt schon lange davon, mal auf einem Frachtschiff mitzufahren. Drei Wochen an Bord, vier Länder und fünf Häfen - so sieht Franziskas Reiseprogramm aus. Sie ist die einzige Urlauberin an Bord, und die einzige Frau unter 20 Männern. Unterhaltung, Animation und Schlemmen rund um die Uhr - Fehlanzeige. Auf einem Frachtschiff wird vor allem gearbeitet, der Komfort ist eher schlicht. Anlaufpunkt in den Zielländern sind die rauen Containerhäfen, Landgänge macht Franziska auf eigene Faust. Start der Frachtschifftour ist in der Dominikanischen Republik. Von dort geht es quer durch die Karibik, zunächst nach Puerto Rico, dann nach Costa Rica und Panama. Ob es für Franziska wirklich die ersehnte Traumreise wird? Oder bringt der Arbeitsalltag an Bord Langeweile und Ernüchterung mit sich? Für die 33-jährige Franziska das Abenteuer ihres Lebens.