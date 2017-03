Der Kreis ist geschlossen. Am Arlberg sind in dieser Saison erstmals alle Orte per Ski erreichbar. Möglich macht dies eine neue Skischaukel in Vorarlberg. In nur sieben Monaten wurden vier Seilbahnen und sechs neue Stationen gebaut. Parallell dazu haben in Lech Hoteliers und Gastronomen über 150 Millionen Euro investiert.