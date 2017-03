Unterweltgröße Nikola Orsic beauftragt Mina, seinen Cousin Vlado zu suchen, der sich mit einem konkurrierenden Clan angelegt zu haben scheint. Orsic macht sich Sorgen - und Mina schöne Augen. Die beiden kennen sich seit langer Zeit, und auch Radek bleibt die Anziehung zwischen ihnen nicht verborgen. Außerdem scheint Orsic wichtige Details zum Fall zu verheimlichen. Mina muss sich schnell die Frage stellen, ob sie ihrem alten Verbündeten trauen darf. Die Ermittlungen führen das Team der Vermisstenstelle in eine Burlesque-Bar, wo Vlado Kontakt mit dem Anwalt Dudek hatte, der mittlerweile mit schweren Brandwunden im Krankenhaus liegt: ein Mordversuch. Auch Escort-Girl Vega scheint eine Rolle zu spielen. Sie war in Dudeks Villa und ist nach dem Überfall auf ihn untergetaucht. Doch was wollte Vlado von dem Anwalt, der eigentlich für die Konkurrenten seines Cousins Orsic arbeitet? Nach und nach werden Mina und ihre Kollegen tief hineingezogen in den Krieg zweier zwielichtiger Krimineller, die die Machtverhältnisse im Untergrund Berlins neu gewichten wollen. Die Geschichte wird am Freitag, 10. März 2017, in der Folge "Tauschgeschäft" fortgesetzt. Insgesamt zwölf neue Folgen "Letzte Spur Berlin" werden freitags um 21:15 Uhr ausgestrahlt.