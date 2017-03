Während Betty nach dem Date mit Jan Petersen noch unsicher ist, wie es weitergehen soll, zeigt sich Jan äußerst interessiert an Betty und möchte sie schnellstmöglich wiedersehen. Talula versucht derweil zu vermeiden, Mechthild Puhl von ihrer Schwangerschaft zu berichten. Und Lizzy ist unsicher, wie sie nach Miras Kuss nun mit ihrer Freundin umgehen soll, während Mira am liebsten wieder zum Alltag übergehen möchte. Gemeinsam behandeln die beiden den katholischen Pfarrer Mark Jansen, der mit dem Gefühl auf die Aufnahmestation kommt, dass etwas in seinem Hals feststeckt. Doch keine der Untersuchungen bringt ein Ergebnis, und Mira ist so langsam ratlos, bis Talula sie auf eine neue Spur bringt. Mark Jansens Zimmernachbar ist der 16-jährige Torben Oberländer, der sich die Hand eingeklemmt hat. Doch merkwürdigerweise sind beide Hände geschwollen. Als die Schmerzen stärker werden und seine Nieren zu versagen drohen, muss er ins Intensivzimmer verlegt werden. Dr. Behring steht vor einem Rätsel.