Eiskalte Naschereien gibt es heute bei den Zwergottern im Berliner Zoo: handgemachte Maus-Fisch-Eisbomben von Reviertierpfleger Norbert Zahmel. Dies ist nicht nur eine herrliche Erfrischung, sondern entpuppt sich auch als ideale Beschäftigung für die Tiere. Na dann, guten Appetit! Beschäftigt werden möchte auch Moschusochsenbulle Kumpel im Tierpark. Der darf nämlich gerade nicht zu seinen Frauen und ist daher ein wenig ungehalten. Tierpflegerin Jana Simon hat einen Ball organisiert und hofft, damit Kumpels Fußballherz zu erobern. So richtig begeistert sieht Kumpel aber noch nicht aus. Die Eisbärin Katjuscha im Zoo ist bereits eine hochbetagte Dame und im Alter ein wenig schwierig geworden. Um den Umgang mit ihr ein wenig einfacher zu machen, hat Tierpfleger Markus Röbke mit dem Klickertraining begonnen. Das scheint Katjuscha zu gefallen, frei nach dem Motto: Wer rastet, der rostet. Außerdem bei Panda, Gorilla & Co.: ein gelangweilter Oktopus, Plumploris in trauter Zweisamkeit und Großumbau bei den Dscheladas.