Beauty and the Beast Heute | sixx | 17:25 - 18:20 Uhr | Dramaserie

Ex-Soldat Vincent Keller musste seinen Tod vortäuschen, um als Versuchskaninchen eines gescheiterten Experiments nicht ermordet zu werden. Seitdem hat er mit den Nebenwirkungen zu kämpfen, die ihn bei emotionalen Regungen in ein Biest mit übernatürlichen Kräften verwandelt. Zu der hübschen Polizistin Catherine, der er einst das Leben rettete, hat Vincent eine ganz besondere Verbindung: Der Versuch, sich in einen gewöhnlichen Alltag einzugliedern gestaltet sich für die beiden schwierig. Denn offenbar gibt es jemanden, der über ähnliche Kräfte wie Vincent verfügt. Untertitel: Die Bestie von der Wall Street Laufzeit: 55 Minuten Genre: Dramaserie, USA 2015 Regie: Jeff Renfroe Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Catherine Chandler Kristin Kreuk Vincent Keller Jay Ryan J.T. Forbes Austin Basis Tess Vargas Nina Lisandrello Heather Chandler Nicole Gale Anderson ER Head Nurse Marcy Harriell