Die 28. Ausgabe garantiert viele Überraschungen: die Zuschauer dürfen sich u.a. auf Oliver Pocher und Jan Köppen beim Rollschuhlaufen freuen, Oliver Pocher und Günther Jauch spielen ohne Berührungen das Musikinstrument Theremin und alle Promis haben Spaß an der Luftgitarre und tanzen im Studio. Doch das ist noch lange nicht alles. Günther Jauch will im "5 gegen Jauch - Prominenten-Special" gewinnen. Doch einfach wird das nicht, denn fünf neue Stars treten an, und alle wollen nur das eine: Günther Jauch in die Schranken weisen und möglichst viel Geld gewinnen! Schafft es der "Godfather des deutschen Quiz" ganz alleine, die Übermacht der 5 Promis zu schlagen? Auch in der 28. Folge geht es um alles oder nichts! Die fünf Prominenten haben die Chance auf einen Gewinn von bis zu 300.000 Euro für einen guten Zweck und können Günther Jauch, der ebenfalls für eine wohltätige Organisation spielt, ganz schön ins Schwitzen bringen. In dieser Show liegen Sieg und Niederlage ganz dicht beieinander: Gelingt es Günther Jauch mit seinem strategischen Denken, seiner Klugheit und seinem Know-how, das Wissensduell gegen Moderatorin Linda Zervakis, Schauspielerin Mirja Boes, Profi-Tänzer Massimo Sinato, Fernseh-Koch Horst Lichter und Moderator Jan Köppen für sich zu entscheiden? Kann sich der "Mann für Millionen" im Duell der Publikumslieblinge behaupten?