Tobias lebt nach seiner Absage an Opitz, weiter für ihn zu arbeiten, in Angst. Er schaltet die Staatsanwaltschaft ein, damit die gegen Opitz ermittelt. Eva macht ihm klar, dass er Opitz damit nur noch weiter gegen sich aufgebracht hat. Tobias sieht keinen anderen Ausweg, als vorübergehend abzutauchen. Doch gerade, als er abreisen will, steht Opitz' Handlanger in seiner Wohnung... Irene hat den Eindruck, dass zwischen ihr und Robert nach den Flitterwochen etwas zu schnell der Alltag eingekehrt ist. Als sie zufällig zwei Karten für einen Tango-Abend geschenkt bekommt, freut sie sich auf einen tollen Abend zu zweit, für den sie sich extra ein atemberaubendes Kleid zulegt. Doch Robert hat das mit dem Abend zu zweit ein wenig anders verstanden. Und so findet sich Irene schicksalsergeben neben Robert auf dem Sofa wieder und guckt Fußball. Erst Bambi macht Robert klar, wie blind er ist... Elli bekommt unangenehm überrascht mit, dass KayC und Paco sich vor dem Werbesponsor als Paar ausgeben. Paco kann Elli schnell davon überzeugen, dass ihm keine Wahl blieb, als bei KayCs Lüge mitzumachen. Er braucht den Werbevertrag! Versöhnt beschließen Elli und Paco, KayC doch noch einen Strich durch die Rechnung zu machen. Und so stylt Elli sich sexy auf und versucht, den Sponsor um den Finger zu wickeln, damit er sie gegen KayC austauscht. Doch leider geht der Plan nach hinten los...