Detective Laura Diamond Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Die grausig in einem Hotel in Szene gesetzt Leiche einer Frau ist ein Fall für Laura und ihre Kollegen. Als des Opfers identifiziert ist, gerät zunächst der Gatte ins Zentrum der Ermittlungen. Diese Spur erweist sich jedoch schon bald als wenig zielführend. Dann stößt Laura auf ein Profil im Internet, mit dem die Frau ihren Mörder angelockt haben könnte... Original-Titel: The mysteries of Laura Untertitel: Laura und das tödliche Date Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: McG Folge: 2 FSK: 6 Schauspieler: Laura Diamond Debra Messing Jake Broderick Josh Lucas Max Carnegie Max Jenkins Billy Soto Laz Alonso Meredith Bose Janina Gavankar Sammi Kahyun Kim