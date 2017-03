Rentenreform: Die Debatte läuft ins Leere: In der Frühlingssession müssen sich die eidgenössischen Räte über eine der wichtigsten Vorlagen der vergangenen Jahre einig werden: die Altersreform 2020. Gestritten wird unter anderem über die Höhe der Witwenrente, um 70 Franken mehr AHV pro Monat und über den Beitragssatz von Selbständigerwerbenden. All diese Punkte sind nicht wirklich entscheidend für die Finanzierung der Schweizer Altersvorsorge. Die entscheidende Massnahme der Reform ist zur Nebensache verkommen - das ist bedenklich. Einer gegen alle: Jens Weidmann im großen "ECO"-Interview: Als Präsident der Deutschen Bundesbank sitzt Jens Weidmann auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Dort vertritt er vielfach eine andere Meinung als seine 24 Ratskollegen: Weidmann pocht auf die Einhaltung der Regeln, will keine lockere Schuldenpolitik und ist ein Kritiker von Mario Draghis Anleihekäufen. Doch obwohl Deutschland das grösste finanzielle Risiko der EZB trägt, geht Weidmanns Stimme unter. Mit "ECO"-Moderator Reto Lipp spricht er über Zinserhöhungen, Eurokrise und Frustpotenzial. USA: Donald Trump streut Sand in den Wachstumsmotor: Mit Donald Trump ist in den USA das postfaktische Zeitalter angebrochen. Das tut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besonders weh. Die USA, noch der Olymp der Wissenschaft, werden demontiert und verlieren damit einen wichtigen Treiber für die Innovation, die das Land in den letzten Jahrzehnten auch wirtschaftlich vorwärtsgebracht hat. Schweizer Hochschulen rechnen derweil mit einem Zulauf von Top-Forschern. - Einer gegen alle: Jens Weidmann im großen "ECO"-Interview