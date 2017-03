(Fernsehfilm, AUT/DEU 2017 Der Tod des reichen Herrschers von Burgund setzt ein gefährliches Spiel in Bewegung. Er hat keinen männlichen Erben, also muss seine schöne und kluge Tochter Maria rasch heiraten. Der König von Frankreich und die mächtigen Bürgerstände setzen sie unter Druck. Kaiser Friedrich braucht Geld für den Kampf gegen die Ungarn. Sein Sohn Maximilian soll um Marias Hand anhalten. Als Maria es wagt, alleine zu herrschen macht sie sich das übermächtige Frankreich zum Feind. Der unbekannte Maximilian aus dem wilden Osten von Europa wird zu ihrer letzten Hoffnung. Mit Christa Théret (Maria von Burgund), Jannis Niewöhner (Maximilian), Alix Poisson (Margareta von York), Jean-Hugues Anglade (Ludwig XI), Miriam Fussenegger (Johanna von Hallewyn), Stefan Pohl (Wolf von Polheim), Johannes Krisch (Haug von Werdenberg), Tobias Moretti (Kaiser Friedrich III), Sylvie Testud (Charlotte de Savoye), Nicolas Wanczycki (Philipp De Commynes), André Penvern (Guillaume Hugonet), Raphael Lenglet (Olivier De La Marche), Harald Windisch (Georg Rudolfer), Lili Epply (Rosina von Kraig), Fritz Karl (Adolf von Egmond) u.a Drehbuch: Martin Ambrosch ca.90 (Zweiter Teil am 2.März,ORFeins)